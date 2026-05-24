وعود سيميدو وسيماو.. مكافآت ثمينة لأبطال الدوري

قدَّم البرتغالي جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، ومواطنه سيماو كوتينيو، المدير الرياضي، وعودًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمنحهم مكافآت مالية ثمينة، بعد تحقيق لقب دوري روشن السعودي، دون تحديد رقم مالي معيّن، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر نفسها أن لاعبي الفريق العاصمي، الأساسيين والاحتياطيين، سيتسلَّمون المكافآت خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا للوعود التي قُدمت لهم قبل حسم اللقب، دون تحديد مبلغ ثابت لكل لاعب.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا من اللاعبين المحليين والأجانب غادروا مدينة الرياض لقضاء إجازات قصيرة برفقة عائلاتهم، قبل انضمام تسعة لاعبين إلى المنتخب السعودي ومنتخبات بلدانهم، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

وكانت «الرياضية» أشارت، الجمعة الماضي، إلى أن إدارة شركة نادي النصر قررت عدم إجراء حفل رسمي للفريق الأول لكرة القدم، احتفالًا بتحقيق لقب دوري روشن السعودي، بسبب مغادرة عدد من اللاعبين المحليين والأجانب مباشرة بعد نهاية الموسم.

وتوِّج النصر بلقب دوري روشن السعودي عقب فوزه على ضمك بنتيجة 4ـ1، الخميس الماضي، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، أمام أكثر من 26 ألف متفرج.

وأضاف الفريق العاصمي لقبه الرابع في دوري المحترفين السعودي، بعد تتويجه سابقًا أعوام 2014 و2015 و2019.