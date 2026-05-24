بـ 85%.. «أوبتا» يرسل وست هام إلى الظل.. وتوتنام يتمسك بالصعب

انتهى السباق على لقب الدوري الممتاز، بتتويج فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، في الجولة الماضية، لكن صراع الهبوط لم يسدل الستار بعد إذ انحصرت بطاقة الطرف الثالث الذي سيرافق بيرنلي وولفرهامبتون بين توتنام ووست هام.

يتمتع توتنام بتفوقه بفارق نقطتين عن وست هام، ويمكنه ضمان البقاء بالفوز على ضيفه إيفرتون على أرضه، كما أن التعادل ربما يكون كافيًا أيضًا، نظرًا لتفوقه الواضح في فارق الأهداف. أما الخسارة فستفتح الباب أمام وست هام، الذي سيحتاج إلى الوفاء بالتزاماته بالفوز على ضيفه ليدز.

لم يهبط توتنام في حقبة الدوري الممتاز، وكان آخر سقوط له موسم 1976ـ1977، بينما حدث ذلك مع وست هام مرتين 2002ـ2023 برقم قياسي بلغ 42 نقطة في 2010ـ2011. وبقي الفريقان بالممتاز على مدار المواسم الـ 14 الماضية، وسيكون هبوط أحدهما بمثابة حدث كبير.

وخلال 34 موسمًا من الدوري الممتاز، ستكون هذه المرة الـ 24 التي يتم فيها تحديد هوية فريق واحد على الأقل من الفرق الهابطة في الجولة الأخيرة. وبحسب «أوبتا» فإن معظم الفرق التي تبدأ مشوارها في منطقة الهبوط يحدث لها ذلك في نهاية المطاف، وقد وقع ذلك في 14 مناسبة.

ومع ذلك، فإن هذا يترك 9 مواسم من أصل 23 مباراة حاسمة في معركة البقاء في اليوم الأخير عندما يبدأ فريق ما الجولة الأخيرة في منطقة الهبوط، لكنه يشق طريقه للخروج إلى بر الأمان.

هذا يعني أن 39.1% من المواسم التي امتد فيها صراع الهبوط إلى الجولة الأخيرة شهدت فريقًا يقفز من منطقة الهبوط بنتيجة أفضل من الفريق أو الفرق التي تسبقه مباشرة. وهذا يُعطي وست هام بعض الأمل. لكن خمسًا من تلك المناسبات التسع حدثت قبل نهاية موسم 1999ـ2000، ما يعني 4 مرات فقط في الأعوام الـ 26 الماضية.

منذ 2011، لم ينجح أي فريق في الخروج من منطقة الهبوط بالجولة الأخيرة إلا مرة واحدة فقط، عندما فعل ليدز ذلك موسم 2021ـ22 بفوزه 2ـ1 على برينتفورد الذي أدى إلى هبوط بيرنلي.

هذا يعني أن الإنجاز الذي يحتاجه وست هام لتحقيقه الأحد لم يتحقق إلا مرة واحدة فقط في آخر 15 عامًا من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالتالي، يشير التاريخ الحديث إلى أن ذلك ليس مرجحًا.

وبالرجوع إلى عمليات المحاكاة الحاسوبية لـ«أوبتا» كانت النتيجة هبوط وست هام بنسبة 85.5%، مقابل 14.5% لتوتنام.

تُظهر هذه الأرقام مدى صعوبة المهمة التي تواجه وست هام، لأن عمليات المحاكاة لم تنظر على مستوى الفريقين المتنافسين في كل مباراة، فتوتنام، المصنف 32 عالميًا في تصنيف «أوبتا» للقوة، أقرب إلى إيفرتون «24» من قرب وست هام «43» إلى ليدز «25»

كما لم يخسر توتنام سوى مباراة واحدة من آخر 5، لذلك ففرصته أفضل لتحقيق نتيجة إيجابية مقارنة بوست هام، ومن غير المرجح إلى حد كبير أن يحدث مزيج من هزيمة توتنام وفوز وست هام في نظر الحاسوب.