في الاتحاد.. كاربو يؤدي مهمات المدير الرياضي

أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة أن الإسباني فرانك كاربو، أحد أعضاء فريق عمل المدير الرياضي لنادي الاتحاد، يؤدي مهمات المدير مؤقتًا، لحين تعيين شخصيةٍ في هذا المنصب بصفة دائمة.

وجمّد النادي، خلال الأسابيع الأخيرة، صلاحيات الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي، وأسند إليه دور «مستشار» داخل النادي، لحين انتهاء العلاقة التعاقدية معه، التي بدأت في يناير 2024، أو توقيع مخالصة بين الطرفين.

ونتيجة لفراغ المنصب، أسندت الإدارة المهمات مؤقتًا إلى كاربو، مساعد بلانيس، وكلَّفته بأدائها إلى أن يتمّ تعيين مدير دائم.

وأنهى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم في المركز الخامس على صعيد دوري روشن السعودي، وودَّع كأس خادم الحرمين الشريفين خلال دور الأربعة، وغادر دوري أبطال آسيا للنخبة من ربع النهائي، وخسِر في دور الأربعة من كأس السوبر السعودي.

وبدأ «النمور» الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي فاز بثنائية الدوري والكأس العام الماضي، قبل أن يؤدي تراجع النتائج إلى إقالته، وتعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو بديلًا له.