الرياض يغري دولاك بعقد محسّن

بدأت إدارة نادي الرياض التفاوض مع المدرب البرازيلي ماوريسيو دولاك للاحتفاظ به مدربًا للفريق الأول لكرة القدم مع تحسين عقده، طبقًا لما ذكرته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وتمكّن دولاك من إبقاء «مدرسة الوسطى» في دوري روشن السعودي، بعد احتلال المركز الـ 15، أول مراكز تفادي الهبوط، خلال الجولة الأخيرة.

الخميس الماضي، فاز الرياض 1ـ0 على الأخدود، وخسِر ضمك 1ـ4 من النصر. نتيجةً لذلك، هبط ضمك، برصيد 29 نقطة، إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى.

وحسب المصادر، فتح الرياض مفاوضاتٍ مع المدرب البرازيلي لمنحه عقدًا جديدًا مُدَّتُه موسمٌ واحد، يتضمن مُميِِّزات أكثر من العقد الحالي.

وكلّف النادي دولاك بتدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم، خلفًا للأوروجوياني جوزيه كارينيو، الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ولَعِب «مدرسة الوسطى» 14 مباراةً تحت قيادة البرازيلي، كسِب خمسًا منها وتعادل في ثلاث، وخسِر ستًّا. بذلك، جمع 18 نقطة من الـ 30 التي تفادى بها الهبوط.

وبعد البقاء، ضَمِن الفريق، الذي صعد صيف 2023، موسمًا رابعًا بين فرق «روشن».