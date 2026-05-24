هيكينج: فولفسبورج قادر على البقاء

يثق ديتير هيكينج، مدرب فريق فولفسبورج الألماني الأول لكرة القدم، في البقاء بدوري الدرجة الأولى، عندما يواجه مضيفه باديربورن، الإثنين، في مباراة ملحق الصعود والهبوط بالدوري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، الخميس الماضي، لكن هيكينج أكد قدرتهم على تجنب الهبوط للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال في تصريحات صحافية، الأحد: «لقد حدث الكثير من الأمور في تلك المباراة، والنتيجة لم تغير شيئًا.. نحن حيث يجب أن نكون في حالة ذهنية جيدة، ونريد أن نفوز هذه المرة، ولدينا كل الفرص من أجل البقاء».

وأضاف: «لا مجال للمراوغة، الأمر يتعلق فقط بما إذا كنت ستنجز المهمة أم لا. في نهاية المطاف، إما أن نهنئك أو نحتفل. لا يوجد خيار آخر».

وكان فولفسبورج بالمركز قبل الأخير بفارق أربع نقاط عن مركز الملحق، عند تولي هيكينج المهمة في مارس الماضي، ووصل الفريق إلى هذه المرحلة بالفوز في الجولة الأخيرة على سانت باولي، الذي سبق أن هبط برفقة هايدنهايم.

ولعب فولفسبورج في الدوري الألماني منذ عام 1997، وأصبح بطلًا للمسابقة بشكل مفاجئ في 2009، كما تجنب الهبوط مرتين بخوض دور الملحق 2017 و2018، أما باديربورن، الذي احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، فيستهدف العودة للأضواء للمرة الثالثة.