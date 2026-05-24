ناكامورا يتصدر تصفيات الفورمولا 4

حقق الياباني كين ناكامورا-بيرتا، سائق فريق «بريما ريسينج» البريطاني المركز الأول للمرة الثالثة في الموسم الافتتاحي لبطولة الفورمولا 4 الإقليمية الأوروبية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، بعد أن تصدر التصفيات الثانية على حلبة زاندفورت، الأحد، متقدمًا على الفائز بالسباق الأول سيباستيان ويلدون.

وجاء الهولندي رينو فرانكو سائق فريق «سي إل موتورسبورت» بالمركز الثاني في اللحظات الأخيرة، متأخرًا بفارق 0.044 ثانية فقط عن ناكامورا-بيرتا ومتقدمًا على الإيطالي إيمانويل أوليفيري الذي أنهى الجولة التأهيلية كأفضل سائق مبتدئ.

وجاء توماس شتولسيرمانيس سائق فريق «بريما ريسينج» في المركز الرابع، بينما أكمل ديون جودا المراكز الخمسة الأولى لصالح فريق فان «أميرسفورت ريسينج» الهولندي.