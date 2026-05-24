الخلود والفتح يُعسكِران في إسبانيا

استقر ناديا الخلود والفتح على اختيار إسبانيا موقعًا لمعسكري إعداد فريقيهما قبل الموسم المقبل من دوري روشن السعودي لكرة القدم، طبقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

وحدّدت إدارة الفتح جنوبيّ إسبانيا خيارًا أول لمعسكر الفريق الأول خلال فترة الصيف.

ويتوقف تنفيذ ذلك على استخراج التأشيرات. لذا، وتحسّبًا لأي طارئ، وضعت الإدارة هولندا خيارًا ثانيًا.

واختارت إدارة الخلود البلد الأوروبي ذاته، لأسبابٍ من بينها كثرة الفرق التي تخوض معسكراتٍ هناك مما يسهِّل تنسيق المباريات التجريبية.

وحاليًا، تعكف أندية دوري روشن السعودي على تجهيز برامج فترات الإعداد للموسم المقبل.

وبقِيَ الفتح والخلود بين فرق المسابقة، مع احتلال الأول المركز الـ 11، برصيد 37 نقطة، والثاني المركز الـ 14، بـ 33 نقطة.

ونال الخلود، الصاعد خلال صيف 2024، وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما خسِر المباراة النهائية من الهلال، 1ـ2، في 8 مايو الجاري.