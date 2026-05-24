«رولان جاروس».. 120 دقيقة تنقل زفيريف إلى الدور الثاني

شقّ الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، الأحد، طريقه إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الفرنسي بنجامان بونزي، بنتيجة 6ـ3 و6ـ4 و6ـ2.

وقال زفيريف بعد نهاية المباراة: «بداية جيدة جدًا للبطولة، من الجميل دائمًا أن تبدأ بفوز من دون خسارة أي مجموعة، مباراة جيدة على كل المستويات، وأنا سعيد بهذه الانطلاقة».

وعلى ملعب «فيليب شاترييه»، احتاج زفيريف إلى ما يزيد قليلًا عن الساعتين، «120 دقيقة»، من أجل التغلب على بونزي المصنف 95 عالميًا، في اليوم الافتتاحي لبطولة «رولان جاروس».

وكسر زفيريف إرسال منافسه في الشوط السادس من المجموعة الأولى وفرض سيطرته على اللقاء.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في منتصف المجموعة الثانية، قبل أن ينقض زفيريف على إرسال خصمه فيتقدم 5ـ4، ثم حسم أفضلية المجموعتين بإرسال نظيف.

ومع تجاوز درجات الحرارة حاجز 30 مئوية، اندفع زفيريف بسرعة في المجموعة الأخيرة وحجز بطاقته إلى الدور الثاني.

ويواجه اللاعب الألماني صاحب الـ 29 عامًا، في الدور المقبل، التشيكي توماس ماخاتش، الذي تغلب على البلجيكي زيزو بيرجس 6ـ4 و6ـ4 و6ـ3.