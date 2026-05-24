ساج يرفض المغادرة ويتمسك بمشروع لانس

أكد بيير ساج، مدرب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، الأحد، بقاءه في منصبه مع النادي الشمالي الموسم المقبل، وذلك بعد الفوز بلقب كأس فرنسا.

وخلال فقرة «نعم/لا»، في برنامج «تيليفوت»، أجاب ساج بـ«نعم» على سؤال عمّا إذا كان سيواصل مهامه مدربًا للانس من أجل خوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونفى ساج في البرنامج، الأخبار المتداولة عن قُرب توليه مهمة تدريب مرسيليا، بعد كشف عدد من التقارير الصحافية عن مغادرة حبيب باي، المدرب الحالي للفريق، والذي عمل معه مساعدًا في فريق النجم الأحمر الصربي خلال موسمي 2022ـ2023.

وارتفعت أسهم المدرب السابق لليون بشكل كبير بعد موسم أول فاق التوقعات، أنهى فيه لانس الدوري الفرنسي في المركز الثاني، وحقق أول لقب له في كأس فرنسا.

وبحسب الصحافة العالمية، اهتمت مجموعة من الأندية الإنجليزية بملف المدرب البالغ 47 عامًا، أبرزهم كريستال بالاس.

واعترف ساج في البرنامج بأن تدريب ليفربول الإنجليزي حُلمه الذي يأمل في تحقيقه يومًا ما.

وأشارت التقارير إلى توقع رحيل عدد من لاعبي لانس خلال سوق الانتقالات الصيفية، من بينهم مالانج سار، الذي ينتهي عقده، إضافة إلى الثنائي النمساوي سامسون بايدو، والمالي مامادو سانجاري، إضافة إلى آلان سان-ماكسيمان.