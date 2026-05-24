بالصناعة.. فرنانديز يحطم رقم هنري ودي بروين

كسر البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في الدوري الممتاز في موسم واحد، بعدما رفع رصيده إلى 21 في الموسم الجاري، أمام مضيفه برايتون، الأحد، في ختام منافسات المسابقة.

وكان فرنانديز، الذي أعلنته رابطة الدوري أفضل لاعب للموسم الجاري السبت، عادل الرقم القياسي السابق «20» المسجل باسم الفرنسي تيري هنري مع أرسنال «2002ـ 2003»، والبلجيكي كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي «2019ـ 2020».

وجاءت التمريرة الحاسمة التاريخية من ركلة ركنية في الدقيقة 32، حولها باتريك دورجو برأسه إلى الشباك، مانحًا يونايتد التقدم 1ـ0، قبل أن يتجه اللاعبون للاحتفال مع قائدهم بهذا الإنجاز.

ويحمل ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق الرقم القياسي التاريخي في عدد التمريرات الحاسمة بـ 162، يليه كيفن دي بروين بـ 119، ثم سيسك فابريجاس بـ 111.

وعلى الصعيد الأوروبي يحتاج فيرنانديز إلى هدف لكسر الرقم القياسي في موسم واحد والذي يحمله الألماني توماس مولر وليونيل ميسي خلال فتراتهما مع بايرن ميونيخ وبرشلونة وكلاهما كانا في موسم 2019ـ2020.