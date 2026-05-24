ديفرسنيس بطل الـ15 في سباق «جيرو إيطاليا»

فاز الدراج النرويجي فريدريك ديفرسنيس، الأحد، بالسباق الأول الكبير في مسيرته، وذلك بعد تفوقه في المرحلة 15 من منافسات «جيرو إيطاليا»، فيما حافظ الدنماركي جوناس فينجيجارد، على صدارة الترتيب العام قبل الدخول في الأسبوع الأخير من السباق.

وخطف ديفرسنيس الفوز بعد انطلاقة مبكرة في السباق الذي يبلغ طوله 157 كم، وبدأ من فوجيرا، وانتهى بأربع لفات حتى خط النهاية في ميلانو.

وتفوق دراج فريق «أونو إكس موبيلتي» على منافسيه بفارق ضئيل، فيما أنهى الإيطالي ميركو مايستري السباق في المركز الثاني، وجاء خلفه مواطنه مارتن مارسيلوزي في المركز الثالث.

وأنهى فينجيجارد، الفائز بمرحلة 14 المنظمة السبت، المرحلة الجديدة بأمان ضمن المجموعة الرئيسة، ليحافظ على تقدمه في الترتيب العام بفارق دقيقتين و26 ثانية عن البرتغالي أفونسو يولاليو، بينما حل النمساوي فيليكس جال في المركز الثالث بفارق 24 ثانية.

وتنتهي مراحل سباق «جيرو إيطاليا» 31 مايو الجاري في روما، العاصمة الإيطالية.

ولدى السيدات، تُدافع الإيطالية إليسا لونجو بورجيني، عن لقبها في منافسات السباق الخاصة بالنساء المقرر انطلاقها 30 مايو الجاري، والمستمرة حتى السابع من يونيو المقبل.