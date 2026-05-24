الرئيسية / الصورة .. قصة

الفوز الأول

2026.05.24 | 08:22 pm
حقق النرويجي فريدريك ديفرسنيس، درَّاج فريق «أونو إكس موبيلتي»، الأحد، فوزه الكبير الأول في مسيرته بعد تفوُّقه في المرحلة الـ 15 من منافسات «جيرو إيطاليا» (رويترز والفرنسية)
الفوز الأول

الفوز الأول

الفوز الأول

الفوز الأول

الفوز الأول