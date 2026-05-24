الفرج وحجازي يغادران نيوم.. والمعسكر في ماربيا

يغادر المخضرمان سلمان الفرج والمصري أحمد حجازي صفوف فريق نيوم الأول لكرة القدم خلال الصيف الجاري، حسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

ويرحل كذلك عن الفريق، الذي أنهى موسم دوري روشن السعودي في المركز الثامن، المهاجم أحمد عبده جابر، ومصطفى ملائكة، حارس المرمى.

وينتهي عقدا الفرج، لاعب الوسط، وحجازي، قلب الدفاع، الشهر المقبل.

ووفق المصادر، سيرحل النجمان في ذلك الموعد عن النادي بعد علاقةٍ تعاقديةٍ، دامت موسمين لكلٍّ منهما، وشهِدت إسهامهما في الصعود من دوري يلو للدرجة الأولى إلى «روشن».

وانضمَّ ملائكة إلى الفريق خلال فترة الانتقالات ذاتها التي شهدت وصول الفرج وحجازي، والتحق جابر بهم بعد نحو ستة أشهرٍ.

إلى ذلك، كشفت مصادر «الرياضية» عن اختيار إدارة نادي نيوم مدينة ماربيا الإسبانية موقعًا لمعسكر إعداد الفريق الأول للموسم المقبل.

واحتل الفريق، الذي يدرِّبه الفرنسي كريستوف جالتييه، المركز الثامن في دوري روشن، برصيد 45 نقطةً من 12 انتصارًا، وتسعة تعادلاتٍ.

وكانت «الرياضية» نقلت، عن مصادرَ خاصَّةٍ السبت، أن نادي الاتحاد يُرشِّح حجازي، الذي لعِب له بين 2020 و2024، للانضمام إلى الجهاز الإداري للفريق الأول الموسم المقبل.

ويبلغ المصري من العمر 35 عامًا، فيما أتمَّ سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي السابق، 36 عامًا أغسطس الماضي