بعد اللقب.. بوتياس أفضل لاعبة في دوري الأبطال

اختارت اللجنة الفنية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأحد، أليكسيا بوتياس نجمة فريق برشلونة الأول لكرة القدم للسيدات أفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وجاء الاختيار بعد أقل من 24 ساعة من قيادتها فريقها لتحقيق فوز كاسح برباعية نظيفة على ليون الفرنسي، لتتوج مع فريقها باللقب الأوروبي الرابع.

وخلال مشاركتها السادسة تواليًا في النهائي مع برشلونة، كانت لاعبة الوسط، البالغة 32 عامًا الركيزة الأساسية لبرشلونة، الذي سجل 4 أهداف في الشوط الثاني ليحسم المواجهة أمام ليون، النادي الأكثر تتويجًا في المسابقة بثمانية ألقاب.

وجاء في بيان اللجنة الفنية، الأحد:«أسهمت لاعبة الوسط في 14 هدفًا، وهو أعلى رقم بين جميع اللاعبات، إذ سجلت 7 وقدمت مثلها تمريرات حاسمة خلال مشوار برشلونة الناجح في البطولة».

كما اختيرت بوتياس ضمن تشكيلة الموسم، التي ضمت خمس لاعبات من برشلونة، فيما منحت اللجنة جائزة «اكتشاف الموسم» للاعبة وسط ليون ليلي يوهانس «18 عامًا»، تقديرًا لدورها في بلوغ فريقها النهائي القاري للمرة 12.