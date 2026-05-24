في ليلة التتويج.. أرسنال يكسب بالاس

أنهى فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، بطل الدوري الممتاز، موسمه بالفوز على كريستال بالاس 2ـ1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 الأخيرة.

وتوج الفريق اللندني باللقب الجولة الماضية للمرة 14 في تاريخه والأولى منذ عام 2004، حينما تعادل منافسه المباشر مانشستر سيتي مع بورنموث 1ـ1، الثلاثاء الماضي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 85 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد بالاس عند 45 نقطة في المركز الـ 18.

وسيخوض كلا الفريقين مباراة نهائي قارية، حيث سيلعب كريستال بالاس أولًا يوم الأربعاء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام رايو فاييكانو الإسباني، وبعد ذلك بثلاثة أيام سيلعب أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب.

وتقدم أرسنال عن طريق المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس «41»، ثم أضاف زميله نوني مادويكي الثاني «49».

وسجل الفرنسي جان فيليب ماتيتا هدف بالاس الوحيد «88» في المباراة الأخيرة لمدربه الدنماركي أوليفير جلاسنر.