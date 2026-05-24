ظهرا.. طائرة الأخضر تحلّق إلى نيويورك

تُغادِر طائرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نيويورك، العاصمة الأمريكية، بين الـ 01:00 والـ 02:00 من ظهر الإثنين، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وفور وصوله، سيُطلق المنتخب معسكر المرحلة الرابعة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها كندا وأمريكا والمكسيك.

وكشفت المصادر عن وصول نواف بن دخيل، محاسب المنتخب، قبل البعثة لمتابعة وإتمام كافة الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالسكن، والتنقلات، وموقع تدريبات المعسكر.

وينقسم المعسكر إلى مرحلتين، تحتضن نيويورك أولاهما حتى 31 مايو الجاري، وستتخللها مباراة تجريبية أمام الإكوادور في الـ 30 من الشهر، على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي، المتاخمة جغرافيًا للعاصمة الأمريكية.

وفي 1 يونيو، ستغادر البعثة إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من المعسكر، التي ستمتد حتى التاسع من الشهر، وسيتخللها تجريبيتان أمام بورتوريكو والسنغال.

ويتواجه الأخضر مع بورتوريكو 5 يونيو على ملعب Q2 في أوستن، فيما يُلاقي السنغال في التاسع من الشهر ذاته، على ملعب مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

وبعد مباراة السنغال، سيتأهب المنتخب في مدينة أوستن، مقره الرئيس خلال النهائيات، لبدء المشوار المونديالي.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب «الصقور» أعلن، السبت، عن اختيار 30 لاعبًا للمعسكر يتوجب تقلصيهم إلى 26 في القائمة النهائية للبطولة.

واختار دونيس كلًا من محمد العويس، ونواف العقيدي، وأحمد الكسار، وعبد القدوس عطية، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وجهاد ذكري، وعلي لاجامي، وحسن كادش، وسعود عبد الحميد، ومحمد أبو الشامات، وعلي مجرشي، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وزكريا هوساوي، ومحمد كنو، وعبد الله الخيبري، وزياد الجهني، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وعلاء آل حجي، وسالم الدوسري، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وسلطان مندش، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان.

ويقع الأخضر في ثامن مجموعات كأس العالم إلى جوار أوروجواي وإسبانيا والرأس الأخضر.