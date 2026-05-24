بعد 15 عاما.. وست هام يودع البريميرليج.. وتوتنام ينجو بهدف بالينا

هبط فريق وست هام يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى بطولة «التشامبيونتشيب» الأحد، للمرة الأولى منذ موسم 2010ـ2011، على الرغم من فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه ليدز يونايتد، فيما نجا توتنام بعد أن كسب إيفرتون بهدف دون مقابل، في الجولة الأخيرة.

وكان وست هام بحاجة إلى تحقيق الفوز مع خسارة توتنام من أجل البقاء، بعدما بدأ المباراة متأخرًا بفارق نقطتين عن منافسه على البقاء ومع فارق أهداف أسوأ بكثير.

وخشي مشجعو وست هام من مصيرهم بعد انتشار خبر هدف توتنام في الشوط الأول داخل الملعب، لكن تاتي كاستيانوس منحهم الأمل بهدف بضربة رأس في الدقيقة 67. وضاعف جارود بوين النتيجة قبل 10 دقائق من النهاية، ثم أضاف كالوم ويلسون الهدف الثالث في الوقت المتأخر.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الفوز رفع رصيد وست هام إلى 39 نقطة من 38 مباراة، فقد أنهى الموسم متأخرًا بنقطتين عن توتنام المركز 17.

وفي المباراة الأخرى حقق توتنام فوزًا ثمينا 1ـ0 على ملعبه أمام إيفرتون.

وكانت ‌هزيمة أخرى، على ‌ملعبه ⁠الموسم الجاري، كفيلة بدفع ⁠الفريق إلى الهبوط للمرة الأولى منذ 1977، لكن هدف جواو بالينيا في الدقيقة 43 بدد هذا السيناريو الكابوسي.

ويعد هذا الانتصار تتويجًا ‌لمرحلة قادها المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، الذي أعاد ⁠الروح ⁠للفريق منذ توليه المسؤولية قبل أكثر من شهر بقليل، في وقت كان يعاني فيه من أزمات عميقة.

وبعد أمسية مشحونة بالتوتر، امتدت إلى عشر دقائق عصيبة من الوقت بدل الضائع، قابلت خلالها الجماهير كل محاولة تشتيت بالهتاف، جاءت صفارة النهاية لتطلق موجة من الارتياح واحتفالات عارمة في المدرجات.