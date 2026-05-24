سلة إفريقيا.. الأهلي المصري يقصي فيلا ويتأهل

تأهل فريق الأهلي المصري الأول لكرة السلة، الأحد، إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL»، المنظَّمة في كيجالي، العاصمة الرواندية.

وجاء تأهل الفريق بعد انتصاره على فيلا دي داكار السنغالي 87ـ76 في إياب دور الثمانية للبطولة القارية.

وتمكَّن الأهلي من تعويض خسارته بفارق ثلاث نقاطٍ «90ـ93» في لقاء الذهاب، الجمعة الماضي، وخطف بطاقة التأهل بعد أن كان في حاجةٍ إلى الفوز بفارق أربع نقاطٍ على الأقل للصعود إلى المربع الذهبي.

ويلتقي الفريق المصري، الذي تُوِّج باللقب عام 2023، في نصف النهائي الفائز من مواجهة تايجرز الرواندي والفتح الرباطي المغربي، المقرَّر لعبها من مباراةٍ واحدةٍ، الخميس المقبل.

ويُعدُّ تايجرز الأوفر حظًّا لملاقاة الأهلي بعد فوزه بفارق 23 نقطةً على الفريق المغربي في لقاء الذهاب.