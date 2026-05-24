مارتينيز يؤجّل التجديد مع التعاون

اصطدمت رغبة نادي التعاون في تجديد عقد الكولومبي روجر مارتينيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بدخول أطرافٍ أخرى على خط المفاوضات معه من أجل ضمِّه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، عرضت إدارة النادي القصيمي على المهاجم تجديد عقده، لكنَّ اللاعب أرجأ الرد لحين دراسة العروض المقدَّمة له، وأبرزها من نادٍ سعودي يسعى إلى التعاقد معه في «الميركاتو الصيفي».

وانضمَّ مارتينيز «31 عامًا» إلى صفوف التعاون، يناير 2025، قادمًا من راسينج كلوب الأرجنتيني بموجب عقدٍ ينتهي 30 يونيو 2026، علمًا أنه سبق له خوض عديدٍ من التجارب الاحترافية مع أنديةٍ لاتينيةٍ وأوروبيةٍ، أبرزها كلوب أمريكا المكسيكي، وفياريال الإسباني.

وارتدى اللاعب قميص «سكري القصيم» في 34 مباراةً بمختلف المسابقات، وسجل 24 هدفًا، منها 23 في دوري روشن السعودي، الذي أنهاه فريقه في المركز السادس.