«غيّر قواعد اللعبة.. صانع التاريخ» جماهير السيتي تودع جوارديولا باللافتات والصور العملاقة

ودّع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، لاعبي وجماهير «السماوي» في أجواء عاطفية، بعدما أسدل الستار على عقد ذهبي تحت قيادته بهزيمة أمام ضيفه أستون فيلا بنتيجة 1ـ2، الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من منافسات «البريميرليج».

وأعلن المدرب الإسباني صاحب الـ55 عامًا، الجمعة الماضي، عزمه الرحيل، بعد أن قاد السيتي إلى الفوز بـ20 لقبًا خلال عشرة مواسم، جعلت النادي القوة المهيمنة على كرة القدم الإنجليزية.

ودخل جوارديولا الملعب وسط استقبال حافل، إلى جانب لافتة عملاقة تحمل صورته وعبارة: «غيّر قواعد اللعبة. صانع تاريخ. السيتي إلى الأبد».

ورُفعت الأعلام الكاتالونية خلف أحد المرميين، فيما شهد الطرف الآخر تشغيل مدرج «بيب جوارديولا» الذي أُعيدت تسميته وتوسعته، للمرة الأولى.

وحصد جوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا الوحيد في تاريخ السيتي، ضمن مجموع 17 لقبًا كبيرًا.

وكان البرتغالي برناردو سيلفا، وجون ستونز ضمن التشكيلات التي توجت بجميع تلك الألقاب، وحظيا بدورهما بوداع يليق بمسيرتهما في مباراتهما الأخيرة مع النادي بعد 19 موسمًا مجتمعين.

وبدا سيلفا متأثرًا حتى قبل انطلاق المباراة، إذ ذرف الدموع أثناء خروجه مع الفريق بصفته قائدًا في مباراة الأحد.

وعند تبديل سيلفا، توقفت المباراة بعدها واصطف اللاعبون في ممر شرفي، ما فجّر دموع اللاعب البرتغالي وجوارديولا معًا.

وتواصل الطابع التكريمي للأمسية بتوقف اللعب مجددًا ليحظى ستونز بدوره بممر شرفي وتحية من جماهير السيتي.

وأخفق السيتي في ملاحقة أرسنال على صدارة الترتيب، بعدما تُوّج «المدفعجية» باللقب إثر تعادل فريق جوارديولا مع بورنموث 1ـ1 الثلاثاء الماضي.

في المقابل، كان أستون فيلا يعيش أجواء الاحتفال بعد فوزه بأول لقب له منذ 30 عامًا، بإحرازه الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الأربعاء الماضي.