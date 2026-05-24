في وداعية صلاح.. التعادل يخيم على ليفربول وبرينتفورد

بات فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم الممثل الخامس للدوري الممتاز في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب تعادله 1ـ 1 مع ضيفه برينتفورد، الأحد، في الجولة الـ38 والأخيرة.

وكانت المباراة بمثابة حفلة وداعية للنجمين الدوليين المصري محمد صلاح والإسكتلندي آندي روبرتسون، ثنائي ليفربول، اللذين خاضا مباراتهما الأخيرة مع الفريق الأحمر، بعد إعلان رحيلهما بنهاية الموسم، لينهيا مسيرتهما التي استمرت 9 أعوام.

وبادر كورتيس جونز بالتسجيل لليفربول « 58» من صناعة صلاح، فيما أحرز الألماني كيفن شادي هدف التعادل «64».

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح لبرينتفورد 53 نقطة في المركز التاسع، بفارق 3 أهداف خلف برايتون الثامن، الذي سيلعب في دوري المؤتمر الموسم المقبل.

وكانت أندية أرسنال المتوج باللقب ووصيفه مانشستر سيتي، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وأستون فيلا،، حجزوا مقاعدهم في دوري الأبطال.

ومن حق أندية الدوري الإنجليزي أن يمثلها أصحاب المراكز الخمسة الأولى في ترتيب المسابقة بالنسخة المقبلة لدوري الأبطال، وذلك بعد النتائج اللافتة التي حققتها في المسابقات القارية الموسم الجاري.

ويشارك صاحبا المركزين السادس والسابع بمرحلة الدوري للدوري الأوروبي، بينما يتأهل صاحب المركز الثامن للدور التمهيدي بدوري المؤتمر.

وشهدت الدقيقة 72 استبدال صلاح، الذي خرج من أرض الملعب وسط تحية حارة من الجماهير التي حضرت في المدرجات وحملت العلم المصري وصورًا له، ولافتات كتبت عليها عبارات الشكر بالإنجليزية والعربية، مرددة أغنيتها الشهيرة «الملك المصري»، تحية لقائد منتخب الفراعنة.

كما شهدت الدقيقة 82 خروج روبرتسون، الذي حرص على مصافحة لاعبي ليفربول في ظهوره الأخير مع الفريق.