قبل معسكر السنغال.. الهلال يسلم تقرير كوليبالي

سلم الجهاز الطبي لفريق الهلال الأول لكرة القدم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي التقرير الخاص بإصابته قبل انطلاق معسكر منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الجهاز الطبي لفريق الهلال الذي يرأسه الإسباني خوان خيمينيز سيتابع برنامج علاج وتأهيل المدافع السنغالي خلال فترة معسكر المنتخب السنغالي.

وتعرض كوليبالي لإصابة عضلية في الحصة التدريبية التي سبقت المغادرة إلى جدة لخوض الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة التي فاز الأهلي بلقبها.

وأظهر التشخيص الطبي الإشعاعي الذي خضع له المدافع السنغالي وجود تجمع دموي وتمزق عضلي من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الأمامية، واستمر غيابه عن المشاركة مع الفريق في مباريات ضمك والحزم والخليج والنصر ونيوم والفيحاء في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، إضافة إلى مواجهة الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي أسفرت عن فوز الأزرق 2ـ1 وتتويجه باللقب.

من جهة أخرى، يبدأ الفريق الهلالي تحضيراته للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، على أن ينطلق المعسكر الإعدادي في 16 منه ويمتد حتى الرابع من أغسطس المقبل.