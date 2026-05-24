بعد 22 عاما.. «المدفعجية» يرفعون الكأس

رفع لاعبو فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأحد، كأس الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عامًا، خلال مراسم التتويج بعد تعادله مع كريستال بالاس جاره اللندني، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وكان الفريق حسم اللقب رسميًا الجولة الماضية مستفيدًا من تعادل ملاحقه المباشر مانشستر سيتي 1-1 أمام بورنموث، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط قبل انطلاق المرحلة الأخيرة الأحد.

وتسلم لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديجار، قائد أرسنال، كأس البطولة وسط احتفالات صاخبة من زملائه والجماهير الغفيرة التي رافقت الفريق في رحلته إلى ملعب «سيلهرست بارك» اللندني.

وسيختم أرسنال موسمه السبت المقبل بمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المرة الثانية التي يصل فيها الفريق إلى هذه المرحلة بعد 2006 عندما خسر أمام برشلونة الإسباني.