استمرار بويت خارج حسابات الخليج

تتَّجه إدارة نادي الخليج إلى صرف النظر عن التجديد للأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حسبما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

ويعقد مجلس الإدارة، برئاسة المهندس أحمد خريدة، اجتماعًا الأسبوع الجاري لرسم نهج الفريق الأول للموسم الجديد بعد دراسة تقاريرَ فنيةٍ وإداريةٍ تُقيِّم الموسم المنتهي الخميس.

ولفتت المصادر إلى ميل المجلس لاستبعاد فكرة الإبقاء على بويت بعدما كسِب الفريق تحت قيادته مباراتين فقط من سبعٍ، كانتا أمام النجمة وضمك اللذين هبطا إلى دوري يلو للدرجة الأولى، مقابل التعرُّض لخمس هزائمَ أمام الهلال، والأهلي، والاتفاق، والفتح، والأخدود، ثالث الهابطين.

وأخذ مُسيِّرو النادي في اعتبارِهم خسارة الفريق بعض هذه المباريات بنتائجَ كبيرةٍ.

وتشير المصادر إلى اعتزام إدارة الكرة الخلجاوية دراسةَ ملفات عددٍ من المدربين خلال الفترة المقبلة لترشيح أسماءٍ تتوافق مع أهداف النادي في موسم 26ـ2027.

وعلى مستوى اللاعبين، ينوي النادي التعاقد مع أربعة محترفين أجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتستهدف الخطوة، كما تقول المصادر، تعويض الرحيل المتوقَّع لليونانيين كوستاس فورتونيس وديميتريوس كوربيليس، لاعبي الوسط، والجناح الإسباني باولو فيرنانديز، والمدافع الهولندي بارت شينكيفيلد، عن الفريق.

واستعان الخليج بالمدرب الأوروجوياني لخلافة اليوناني جيورجيوس دونيس، الذي انتقل لقيادة المنتخب السعودي الأول.