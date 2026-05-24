فهد بن جلوي يُتوّج أبطال قفز الحواجز

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزين في نهائي دوري الاتحاد السعودي للفروسية والبولو لقفز الحواجز، المنظم في الرياض.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الأحد، كرّم فهد بن جلوي أبطال الموسم، بحضور الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية والبولو، والأستاذ خالد البكر، الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة.

وثمّن الأمير عبد الله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية والبولو، حضور فهد بن جلوي، ومشاركته في تتويج الأبطال، مشيدًا بالتعاون القائم بين الاتحاد واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بما يخدم تطوير رياضة الفروسية ويعزّز حضورها في مختلف المحافل.

وحقّق الفارس بدر الفرد المركز الأول، في منافسات فئة «Big» بنهائي الدوري، وحلّ ثانيًا الأمير منصور بن خالد آل سعود، وجاء ثالثًا الفارس سعيد العابورة.

وشهد الحفل الختامي تكريم أبطال الموسم 2025ـ2026 في مختلف ألعاب الاتحاد، تقديرًا لما قدّموه من مستويات لافتة عكست التطور الذي تشهده رياضة الفروسية في السعودية، وما تحظى به من دعم واهتمام كبيرين أسهما في رفع مستوى المنافسة، وتنامي حضور الفرسان السعوديين على المستويين المحلي والدولي.

وتوّج الفارس سعد العجمي بطلًا للموسم وبطلًا لفئة «Big» في قفز الحواجز، فيما حازت فنون الحميدان جائزة أفضل فارسة، وأخذ عبد الله اليوسف جائزة بطل للأطفال وللهواة، وعبد الإله قحل بطلًا للأشبال، وحسن آل هادي بطلًا للناشئين وفئة «Small»، وعبد القادر بياطة بطلًا للشباب، ومازن اليوسف بطلًا لفئة «Medium» فيما اختير الجواد «NSI NAR» لمالكه سلمان الراجحي أفضل جواد.

وفي القدرة والتحمل، فاز سلطان الشهراني بجائزة بطل الموسم، وفراس القريشي بطلًا للشباب والناشئين، وأمواج العنزي أفضل فارسة، فيما اختير الجواد «FREEVOLE BORDEPIRE» لمالكه عبد الرحمن الحليفي أفضل جواد.

وفي التقاط الأوتاد، نال راشد بن حمد المري جائزة بطل الموسم، وعائشة بنت سعيد آل يحيى، أفضل فارسة، وفريق التميز بطلًا للموسم على مستوى الفرق.

وفي الرماية من على ظهر الخيل، خطف راكان عبد العزيز المبارك المركز الأول، وتوجت لمى بنت عريف الرشيدي أفضل فارسة.