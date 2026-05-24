«فالكونز» يتأهل إلى مونديال العالم

حجز فريق «فالكونز» للرياضات الإلكترونية، الأحد، رسميًا، مقعده في نهائيات بطولة العالم للعبة «DOTA 2»، المقررة منافساتها بكأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC 2026» في باريس، العاصمة الفرنسية.

وجاء تأهل «فالكونز» بعد حصده النقاط الكافية وضمان صدارته في الترتيب العام لتصفيات منظومة «ESL Pro Tour» العالمية، متفوقًا على نخبة من أبرز أندية الرياضات الإلكترونية الدولية ليصبح في طليعة الفرق الصاعدة للمونديال.

ويسعى بطل النسخة الماضية المنظمة في الرياض، العاصمة السعودية، إلى مواصلة هيمنته العالمية، واقتناص اللقب في باريس، لتعزيز رصيد الفريق النقطي، والدفاع عن لقبه في صدارة الترتيب العام لبطولة الأندية لعام 2026.