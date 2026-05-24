كونتي يودع نابولي بانتصار صعب

ودّع أنتونيو كونتي، مدرب فريق نابولي الأول لكرة القدم، فريقه بعد موسمين على رأس إدارته الفنية وذلك بقيادته إلى فوز صعب على ضيفه أودينيزي 1-0، الأحد ضمن الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وسجّل المهاجم الدولي الدنماركي راسموس هويلوند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 إثر تمريرة من صانع الألعاب الدولي البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين، فعزز نابولي موقعه في المركز الثاني برصيد 76 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف إنتر ميلان البطل والمتعادل مع مضيفه بولونيا 3ـ3 السبت.

وقال كونتي في مؤتمر صحافي بدا فيه متوترًا للغاية، وهو المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي وتوتنام الإنجليزيين: «كان شرفًا لي، وأمرًا بالغ الأهمية، أن أدرب نابولي. أشكر الرئيس أوريليو دي لورينتيس وجماهير التيفوزي الذين فهموني لقد كانا موسمين رائعين، وكانت تجربة استثنائية».

وأضاف «هذا قراري، وأبلغت به الرئيس قبل بضعة أسابيع، لكنه قال لي إن نابولي سيبقى بيتي إذا غيّرت رأيي حتى نهاية الموسم، وهذا أمر يملؤني فخرًا».

ولتفسير قراره، أشار كونتي صاحب الـ56 عاما خاصةً إلى القرارات التحكيمية والأجواء المحيطة بالفريق في مدينة تعيش كرة القدم بجنون.

وقال بنبرة غاضبة: «نابولي بحاجة إلى أشخاص جديين، وأشخاص يريدون الأفضل لهذا النادي، لا أشخاص سلبيين ولا فاشلين. لقد فشلت في تغيير النظام المحيط بهذا الفريق وتوحيده»، معربًا عن أسفه.