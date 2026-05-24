الإثنين.. «Paralives Studio» يُدشن لعبة «Paralives»

يُدشن استوديو «Paralives Studio» الإثنين، منصته الرقمية الخاصة بلعبة محاكاة الحياة الواقعية المنتظرة «Paralives» عبر مرحلة الوصول المبكر، على متجر «Steam».

وحسبما كشفته التقارير الصحافية المتخصصة في مجال الألعاب الإلكترونية، يتوقع مجتمع اللاعبين من اللعبة الجديدة كسر احتكار سلسلة «The Sims» الشهيرة.

وأكد المطور «أليكس ماسيه» وفريقه على أن اللعبة وضعت لها خطة دعم طويلة، تتضمن تحديثات، وإضافات مجانية، مستمرة طوال فترة الوصول المبكر، ما جعلها واحدة من أكثر العناوين جذبًا للاهتمام ومتابعة من قِبل مجتمع اللاعبين في العالم.

وتأتي اللعبة بعد أعوام طويلة من التطوير، وذلك لتقدم حلولًا مبتكرة متقدمة كان يُطالب بها جماهير هذا النوع من الألعاب، وفي مقدمتها أدوات البناء المرنة بدون قيود الشبكة التقليدية «Grid-less»، وإمكانية تعديل الطول والأوزان بدقة وحرية كاملة عبر ميزات الـ «Sliders»، إضافة إلى توفير عجلة الألوان الكاملة لكافة العناصر والأثاث في مراحل اللعبة.