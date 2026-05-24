الاتحاد يستغني عن فابينيو

تتَّجه إدارة نادي الاتحاد إلى عدم التجديد للثلاثي البرازيلي فابينيو، وعوض الناشري، وعبد العزيز البيشي، وفقًا لما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ، في خطوة تأتي ضمن ترتيبات النادي للموسم المقبل، وإعادة تشكيل عناصر الفريق.

ووفق المصادر ذاتها، تعمل الإدارة حاليًّا على مراجعة عدد من الملفات الفنية والإدارية المتعلِّقة بمستقبل الفريق وسط توجُّه لإعادة ترتيب بعض العناصر، ودعم احتياجات الجهاز الفني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لعودة الفريق للمنافسة بقوة في الموسم الجديد.

وانضمَّ البرازيلي فابينيو، الذي حقق مع الفريق الجدَّاوي لقبَي دوري روشن 2024ـ2025 وكأس الملك 2025، إلى صفوف الاتحاد نهاية يوليو 2023، فيما ينتهي عقده 30 يونيو 2026، بينما يرتبط عوض الناشري وعبد العزيز البيشي بعقدين يمتدَّان حتى التاريخ ذاته.

وكانت «الرياضية» نشرت، ديسمبر 2025، توصيةً داخليةً بعدم التجديد مع الناشري والبيشي قبل أن تشمل التوجُّهات الحالية للنادي فابينيو مع اقتراب نهاية عقود اللاعبين الثلاثة.