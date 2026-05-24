الإثنين.. إسبانيا تعلن قائمة المونديال

يُعلن الإسباني لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الإثنين، عن قائمة خياراته النهائية لكأس العالم وفق ما أبانه الاتحاد المحلي للعبة، الأحد، عبر حسابه في منصة «إكس».

وكانت تقارير صحافية إسبانية أفادت في وقت سابق بإرسال المدرب قائمة مبدئية تضم 55 لاعبًا إلى الاتحاد الدولي «فيفا» يوم 11 مايو الجاري، دون الكشف عن التفاصيل.

ووقتها لم يُفصح الاتحاد الإسباني عن الأسماء، ليتأجل الإعلان الرسمي إلى حين اختيار القائمة النهائية التي ستمثّل «لا روخا» في البطولة.

ووفقًا للاتحاد الإسباني، سيُعلن دي لا فوينتي عن القائمة في الـ 1:30 ظهرًا بتوقيت الرياض.

ويلعب بطل أوروبا في ثامن مجموعات المونديال إلى جوار السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.

وسيلتقي مع «الصقور» في ثامن جولات المجموعة، فيما سيفتتح مبارياته بمواجهة الرأس الأخضر، أحد ممثلي إفريقيا.