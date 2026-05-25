فياريال يضرب أتلتيكو بخماسية

اكتسح فريق فياريال الأول لكرة القدم ضيفه أتلتيكو مدريد 5ـ1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة بالدوري الإسباني.

ورفع فياريال رصيده إلى 72 نقطة لينهي الموسم في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

وتقدم فياريال في الدقيقة 29 عن طريق داني باريخو من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله أيوزي بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 39 سجل جيورجيوس ميكاوتدزي الهدف الثالث لفياريال، وفي الدقيقة 42 سجل مارك بوبيل الهدف الوحيد لأتلتيكو مدريد.

وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل باب جي الهدف الرابع لفياريال، ثم عاد أيوزي بيريز ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفياريال في الدقيقة 53.