الفيحاء يمدد عقد ريميسيرو

أعلن نادي الفيحاء، الأحد عن تمديد عقد الإسباني جيسون ريميسيرو جناح الفريق الأول لكرة القدم حتى 2027.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «جيسون ريميسرو مع الفيحاء.. القصة مستمرة».

وكان الجناح الإسباني «31 عامًا» انضم إلى صفوف الفيحاء في صيف 2025 قادمًا من أروكا البرتغالي في صفقة انتقالٍ حرٍّ لمدة موسمٍ واحدٍ مع أفضلية التجديد موسمًا آخرَ.

وخاض ريميسيرو 35 مباراة بقميص «البرتقالي» بواقع 34 ضمن منافسات دوري روشن السعودي وسجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثمانية، وواحدة في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق للإسباني جيسون ريميسيرو الذي انطلق مشواره من الفئات السنية بنادي ديبورتيفو لاكورونيا التنقل بين عديد من الأندية في بلاده، أبرزها ليفانتي وفياريال وفالنسيا وخيتافي، قبل أن يخوض تجربةً احترافيةً خارج بلاده مع أروكا البرتغالي لمدة موسمين بدايةً من يوليو 2023.