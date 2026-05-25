المرة الثانية.. صن داونز بطل إفريقيا

تُوِّج فريق صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا بتعادله مع مضيفه الجيش الملكي المغربي 1ـ1، الأحد، في إياب الدور النهائي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، العاصمة المغربية، أمام 70 ألف متفرج.

وكان الفريق الجنوب إفريقي فاز 1ـ0 ذهابًا في بريتوريا.

وهذا اللقب الثاني في تاريخ النادي بعد الأول عام 2016، كما أنه ثالث لقبٍ لجنوب إفريقيا، إذ تُوِّج به أورلاندو بايرتس عام 1995.

وحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاءٍ في الدقيقة 36 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، التي كشفت عن تعرُّض رضا سليم للإعاقة داخل المنطقة خلال كرةٍ مشتركةٍ مع ديفاين لونجا، مدافع صن داونز.

ونفذ حريمات الركلة بنجاحٍ حيث وضع الكرة زاحفةً على يسار الحارس رونوين ويليامز، الذي ارتمى في الجهة المقابلة، مفتتحًا التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 40.

وتابع تشريق ماتيوز تمريرةً عرضيةً من الجانب الأيمن، وحاول ترويض الكرة بعقب القدم، لكنَّها وصلت إلى موكوينا، الخالي من الرقابة، الذي أطلق قذيفةً مدويةً مباشرة، ارتطمت في باطن العارضة، وهزَّت الشباك بهدف التعادل 1ـ1.

ويحصل الفريق الجنوب إفريقي على جائزة المركز الأول القياسية التي تبلغ ستة ملايين دولار، كما ضمن التأهل إلى ثلاث بطولات دولية كبرى، هي كأس السوبر الإفريقية 2026 «سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الاتحاد الإفريقي»، وكأس إنتركونتيننتال 2026، وكأس العالم للأندية 2029.