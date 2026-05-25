روما وكومو ينتزعان بطاقتي «الأبطال»

نال فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، لينضم إلى روما ضمن المراكز الأربعة الأولى، فيما فشل العملاقان ميلان ويوفنتوس في بلوغ البطولة القارية العريقة، الأحد.

وكان فوز كومو الكبير خارج أرضه 4ـ1 على كريمونيزي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، إلى جانب خسارة ميلان المفاجئة على ملعبه أمام كالياري 1ـ2 ضمن الجولة الـ 38 الأخيرة من الدوري الإيطالي كافيًا لتتويج المسيرة الاستثنائية للفريق، الذي صعد من الدرجات الدنيا إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

وسجل الإسباني خيسوس رودريجيز في الدقيقة 36، واليوناني أناستاسيوس دوفيكاس «51»، والفرنسي لوكا دا كونيا «74 من ركلة جزاء» و«81» أهداف كومو، بينما أحرز فيديريكو بوناتسولي «55 من ركلة جزاء» هدف كريمونيزي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد ألبرتو جراسي، لاعب وسطه، في الدقيقة 71.

وأنهى فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس الموسم في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف روما، الذي ضمن المركز الثالث بفوزه على فيرونا «الهابط» بهدفين نظيفين، سجلهما الهولندي دونيل مالن في الدقيقة 56، وستيفان الشعراوي «90+3»، ليضع حدًّا لغيابه الطويل عن دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك روما في البطولة الأوروبية الأهم منذ خروجه أمام بورتو البرتغالي من ثمن النهائي عام 2019، ويُعدُّ إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل نجاحًا كبيرًا لمدربه جان بييرو جاسبريني ولعائلة فريدكين الأمريكية، مالكة النادي.

لكنَّ هذا الإنجاز يتضاءل مقارنةً بما حققه كومو الذي لم يسبق له المشاركة في أي مسابقةٍ أوروبيةٍ في تاريخه، وكان ينشط في الدرجة الثالثة الإيطالية عندما استحوذته مجموعة دجاروم العملاقة للتبغ عام 2019.

وويشارك يوفنتوس في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد تعادله أمام تورينو2-2 في مواجهة «الديربي».

وكانت مباراة يوفنتوس انطلقت بعد أكثر من ساعةٍ على الموعد المحدَّد لأسباب تتعلَّق بـ «السلامة العامة» عقب نقل أحد مشجعي عملاق تورينو إلى المستشفى إثر اشتباكاتٍ وقعت قبل المباراة مع أنصار الفريق المنافس.

في حين نجا ليتشي من الهبوط بفوزه على ضيفه جنوى بهدفٍ وحيدٍ، سجله الزامبي لاميك باندا في الدقيقة 6.