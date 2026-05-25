سرقة تمنع سفر عبد الحميد مع بعثة «الأخضر»

مصعب الجوير، لاعب وسط المنتخب السعودي الأول، يصافح فهد المفرج، المدير التنفيذي الجديد لـ «الأخضر»، الاثنين في المطار قبل مغادرة الرياض إلى مدينة نيويورك الأمريكية (المركز الإعلامي- اتحاد القدم السعودي)
الرياض ـ سلطان العتيبي 2026.05.25 | 01:57 pm

تخلَّف سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، عن المغادرة، الإثنين، مع بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، إثر تعرضه إلى حادثة سرقة في أمستردام الهولندية فقد بسببها جواز السفر الخاص به.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيانٍ، عن تأخر عبد الحميد، لاعب لانس الفرنسي «لعدم تمكنه من الوصول إلى الرياض العاصمة الإثنين، وفق الحجز المؤكّد».
وأفاد البيان بتعرض سيارة اللاعب إلى سرقة أثناء وجوده في أمستردام برفقة أسرته لعقد قرانه، ما نتج عنه فقدانه مقتنياته الشخصية، ومنها جواز السفر.
ويتابع الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الرياضة مجريات التحقيق في القضية، وينسق مع السفارة السعودية في هولندا لاستخراج الوثائق اللازمة لتمكين اللاعب من الالتحاق بالبعثة، التي تجمعت ظهرًا في مطار الملك خالد الدولي للمغادرة صوب نيويورك، من أجل بدء آخر مراحل برنامج الإعداد قبل المشاركة في كأس العالم 2026.
وتُوِّج عبد الحميد مع فريقه بكأس فرنسا، الجمعة، بالفوز 3ـ1 على نيس في باريس العاصمة.


