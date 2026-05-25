إصابة الساق تبعد ميسي

خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم مصابًا في مباراة فريقه أمام ضيفه فيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي، قبل أسبوعين من كأس العالم، حيث يدافع مع منتخب بلاده عن اللقب العالمي.

وتحت الأمطار، استُبدل النجم الأرجنتيني في الدقيقة 73 على ملعب «نو ستاديوم»، بعدما أمسك بمؤخرة ساقه اليسرى وطلب الخروج.

وبدا اللاعب، البالغ 38 عامًا، يسير بشكل طبيعي وهو يتجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بعد خروجه من المباراة التي فاز بها ميامي لاحقًا 6ـ4.

وقال الأرجنتيني ميامي جييرمو هويوس، مدرب الفريق، بعد اللقاء إنه من المبكر تحديد ما إذا كان ميسي قد تعرّض لإصابة، مشيرًا إلى أن استبداله كان إجراءً احترازيًا بسبب حالة أرضية الملعب.

وأضاف :«بحسب علمي، لا يوجد تقرير طبي حتى الآن، لكن سيكون لدينا قريبًا». وأردف: «كان يعاني فعلًا من الإرهاق... كانت أرضية الملعب ثقيلة بسبب الأمطار، وعند الشك، المقاربة المعتمدة تكون دائمًا عدم المخاطرة».

وأدار ميسي وضعه البدني بعناية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في 2023، حيث يعمد الجهاز الفني إلى إراحته بانتظام خلال فترات ازدحام المباريات.

كما أمضى فترات متعددة بعيدًا عن المباريات في الأعوام القليلة الماضية بسبب مشاكل في العضلة الخلفية التي أبعدته عن أجزاء من فترة الإعداد للموسم الجاري.

غير أن أي إصابة خطيرة قد يتعرض لها الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات ستشكل ضربة قاسية لآمال الأرجنتين في الدفاع عن لقبها في كأس العالم التي تنطلق في 11 يونيو، على أن تلعب الأرجنتين مباراتها الافتتاحية أمام الجزائر في كانساس سيتي بعد خمسة أيام.

ولم يؤكد ميسي رسميًا نيته المشاركة في كأس العالم، لكن من المتوقع أن يخوض النهائيات السادسة الأخيرة في مسيرته الأسطورية.

ومن المقرر إعلان تشكيلة الأرجنتين الأسبوع المقبل، على أن يتوجه المدرب ليونيل سكالوني بعدها إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين تجريبيتين، أولاهما ضد هندوراس وأيسلندا يومي السادس والتاسع من يونيو.