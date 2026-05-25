جوارديولا: خليفتي لن يواجه صعوبات

تعهد المدرب الإسباني بيب جوارديولا بدعم خليفته في دكة بدلاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم.

وقاد جوارديولا فريقه للمرة الأخيرة، الأحد، في مواجهة أستون فيلا «1ـ2» بالجولة الـ 38 من الدوري الممتاز، بعد 10 مواسم حقق خلالها 20 لقبًا.

وشهد موسمه الأخير تحقيق ثنائية الكأس المحلية وكأس رابطة المحترفين، وإنهاء مسابقة الدوري في مركز الوصيف.

ويعد الإيطالي إنزو ماريسكا مساعده السابق، الذي أقيل من تدريب تشيلسي في يناير الماضي، هو المرشح الأبرز ليحل محله.

وقال جوارديولا في تصريحات صحافية: «عندما يبلغني النادي بمن سيكون خليفتي، بالطبع سأتصل به.. سأقول له كن نفسك والنادي سيدعمك بغير شروط».

وأضاف :«هذا هو الدعم الأكبر الذي حظي به جميع المدربين الذين مروا من هنا. ستجد الحماية في الأوقات العصيبة أكثر من أي نادٍ آخر».

وأكد :«كن على طبيعتك، تحل بالحرية، وامض قدمًا بأفكارك الخاصة. اعمل بجد وسيكون كل شيء على ما يرام».

وينوي جوارديولا، الآن أخذ استراحة طويلة من عالم كرة القدم وقال: « بالأمس كنت في منزلي ولم يكن لدي أي أثاث. كان تقريبًا شبه خال.

كان لدي سرير فقط للنوم.. استوعبت الأمر وتجاوزته بالفعل. بعد أسابيع قليلة، أصبح كل شيء من الماضي».