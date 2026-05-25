المنتخب إلى نيويورك

من صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، غادر لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة نيويورك الأمريكية بعد ظهر الإثنين، لخوض آخر مراحل برنامج الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.. واستقبل ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي للعبة، وماجد آل صاحب، أمين عام الاتحاد المكلّف، ولاعبون من المنتخبات السعودية للفئات العمرية عناصر المنتخب الأول وأعضاء الجهازين الفني والإداري لدى وصولهم إلى الصالة. (المركز الإعلامي ـ اتحاد القدم السعودي) وتصوير: عبد العزيز حمد