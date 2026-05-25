بروميل.. أولى صفقات شتوتجارت الصيفية

أعلن نادي شتوتجارت الألماني تعاقده مع جريشا بروميل، لاعب الوسط، لتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم حتى 2029.

ويصل بروميل «31 عامًا» إلى فريقه الجديد، المتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع هوفنهايم في 30 يونيو الجاري.

وبدأ اللاعب الألماني مسيرته في «البوندسليجا» مع يونيون برلين من 2017 إلى 2022، سجل 20 هدفًا وصنع 10 في 141 مباراة. بعدها انتقل اللاعب إلى هوفنهايم، وشارك في 87 مباراة مسجلاً 14 هدفًا وصنع 8 أهداف. وغاب عن أغلب الفترات في الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة ولكنه ظهر بشكل جيد بعد عودته أخيرًا.

ومثل بروميل ألمانيا على مستوى الشباب في 18 مباراة وكان جزءًا من المنتخب الفائز فضية دورة الألعاب الأولمبية 2016.

وقال فابيان فولجموث عضو مجلس إدارة نادي شتوتجارت :«جريشا لاعب كرة قدم مذهل، طموح للغاية واكتسب خبرة لا تقدر بثمن في الأعوام الأخيرة».

وأضاف: «هذا المزيج يجعله إضافة لا تقدر بثمن، خاصة أنه ينحدر من المنطقة وبالتالي لديه ارتباط قوي بنادي شتوتجارت».

أما بروميل فقال بدوره:«لطالما راودتني رغبة الانضمام إلى شتوتجارت. حقق النادي زخمًا هائلًا في الأعوام الأخيرة، وهو معروف بأسلوب لعبه الجذاب».

وأردف: «إن رؤية ما وصل إليه النادي الآن أمر مثير للإعجاب، ويسعدني أن أكون جزءًا من هذه المسيرة».