بـ 29 لاعبا.. «الأخضر» يطير إلى نيويورك.. والفئات العمرية تودّعه

غادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة نيويورك الأمريكية، بعد ظهر الإثنين من الرياض، لخوض آخر مراحل برنامج الاستعداد لكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وتجمّع لاعبو المنتخب المستدعون في صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي. وكان في استقبالهم ياسر المسحل، رئيس اتحاد اللعبة، وماجد آل صاحب، أمين عام الاتحاد المكلّف، ولاعبون من المنتخبات السعودية للفئات العمرية وآخرون من أكاديمية «مهد» الرياضية.

وسافرت البعثة بـ 29 لاعبًا، وليس 30، نظرًا لغياب سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، الذي تعرضت سيارته إلى حادثة سرقة في مدينة أمستردام الهولندية، ما نتج عنه فقدانه مقتنياته الشخصية، ومنها جواز سفره.

واستدعى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب الجديد، 30 لاعبًا لآخر مراحل الإعداد. وكان من المفترض أن يصل عبد الحميد، ظهير لانس الفرنسي، إلى الرياض الإثنين، للسفر مع «الصقور الخُضر». وبعد فوزه مع لانس بكأس فرنسا الجمعة، توجّه اللاعب إلى هولندا لعقد قرانه، قبل الانضمام إلى البعثة.

وأعلن اتحاد اللعبة، في بيانٍ الإثنين، أنه يتابع مع السفارة السعودية في هولندا استخراج الوثائق اللازمة لالتحاق اللاعب بزملائه.