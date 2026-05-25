«الكلام على إيه» يتصدر شباك التذاكر السعودي

تصدر الفيلم المصري «الكلام على إيه» قائمة أعلى 10 أفلام حصدًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الثالث من مايو الجاري، إذ سجل إيراداتٍ بلغت 5.5 مليون ريالٍ، فيما تراجع مواطنه «برشامة» إلى المركز العاشر محققًا 635 ألف ريال، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام.

وسيطرت الأفلام الأمريكية على المراكز من الثاني وحتى الرابع من خلال أفلام «Michael» بـ 4.3 مليون ريال، و«In the Grey»بـ1.8 و «Deep Water» بـ1.5 و«Obsession» بـ1.3 مليون ريال.

وبلغت إيرادات دور السينما في السعودية خلال الفترة من 17 إلى 23 مايو الجاري 22.5 مليون ريال عبر عرض 51 فيلمًا متنوِّعًا، فيما خلت القائمة من الأفلام السعودية التي غابت عن الأفلام المتوقع عرضها في عيد الأضحى للعام الجاري.

ويدور فيلم «الكلام على إيه» في إطار كوميدي اجتماعي حول ليلة الدخلة لأربعة أزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، حيث يواجه كل زوجين مواقف غير متوقعة ومفارقات كوميدية وأزمات مفاجئة تكشف طبيعة علاقاتهم، في ليلة من المفترض أن تكون الأجمل لتصبح مليئة بالتحديات والمواقف المحرجة.

والفيلم من بطولة جماعية تضم: أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، دنيا سامي، خالد كمال، انتصار، سامي مغاوري، ومحمود الليثي. الفيلم من إخراج ساندرو كنعان وتأليف أحمد بدوي

وجاء الفيلم المصري «أسد» من بطولة الممثل محمد رمضان في المركز السابع بإيراداتٍ بلغت مليون ريال.

وشهدت القائمة 3 أفلام مصرية و6 أفلام أمريكية، وفيلمًا هنديًا واحدًا.