الراتب يؤخر اتفاق الفيحاء والشهري

يحتل سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، مرتبة متقدمة في ترشيحات نادي الفيحاء، الذي يكثّف جهوده لتعيين مدرّب يقود فريقه بعد مغادرة البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وحتى الآن، لم يعلن نادي الاتفاق عن رحيل مدرّبه، لكن مصادر خاصة كشفت لـ «الرياضية» عن دخول الفيحاء في مفاوضاتٍ مع الشهري لإقناعه بتدريب الفريق الأول الموسم المقبل.

وقدم النادي، الواقع في المجمعة، عرضًا لمدّة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأفادت المصادر بترحيب المدرب السعودي بالخطوة وطلبه راتبًا عدَّهُ الفيحاء مرتفعًا، ما يحول حتى الآن دون إتمام الاتفاق بين الطرفين.

وبمجرد التوافق على الجوانب المادية، سيكون توقيع العقد وشيكًا.

وأبدى الفيحاء اهتمامًا بالبرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ضمك، وتواصل معه بالفعل، كما أوردت «الرياضية» الأحد نقلًا عن مصادر خاصة.

لكن التفاوض مع الشهري تسارَع خلال الساعات الأخيرة، ما يجعله الأقرب إلى شغل الوظيفة الشاغرة.

وبعد انتهاء موسم دوري روشن السعودي، الخميس الماضي، أعلن الفيحاء انتهاء العلاقة التعاقدية مع إيمانويل، أحد المرشحين لتدريب الاتفاق.