«شاطئ لها» يستقبل السيدات في إجازة العيد

تعزز وجهة البحر الأحمر حضورها كإحدى أبرز الوجهات السياحية الساحلية في السعودية عبر إطلاق تجارب وأنشطة جديدة تستهدف السياح والزوار من كل الفئات خلال عيد الأضحى، كما تقدم فعاليات خاصة بالعائلات والسيدات، يتقدمها افتتاح «شاطئ لها»، المصمم حصريًا للسيدات، بالقرب من جزيرة شورى.

ويقع «شاطئ لها» على بعد دقائق من جزيرة شورى، ليشكل إضافة نوعية للتجارب الصيفية في وجهة البحر الأحمر، حيث يوفر للسيدات تجربة شاطئية خاصة تجمع بين الهدوء والمرح، وسط إطلالات ساحرة على البحر ومرافق صُممت بعناية لتلائم مختلف الأذواق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات وجهة البحر الأحمر لاستقبال زوار عيد الأضحى، من خلال برنامج مخصص للعيد تحت شعار «للعيد مكان»، يقدم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تناسب كل أفراد الأسرة، والتي تمنح الزوار تجربة متكاملة.

ومن بين أبرز الفعاليات، تنظم الوجهة «أيام أدرينا النسائية»، وهي أيام مخصصة للسيدات تجمع بين المتعة والراحة، وتتيح للنساء فرصة الاستمتاع بالألعاب المائية في «الووتر بارك»، وقضاء أوقات مميزة مع الصديقات والعائلة، إلى جانب باقة واسعة من الأنشطة الاحتفالية المصممة خصيصًا لأجواء العيد.

وتشمل احتفالات وجهة البحر الأحمر بالعيد أيضًا، العديد من الفعاليات والعروض الفنية والاحتفالات الحية، إلى جانب الأنشطة البحرية والترفيهية المتنوعة، فضلًا عن معارض الحرف اليدوية، وعربات الطعام «الفود ترك»، والمطاعم والمقاهي المتنوعة، وأماكن التسوق والألعاب، إضافة إلى مناطق وأنشطة مخصصة للأطفال، وأركان للحناء وتضفير الشعر وتزيين الأظافر والإكسسوارات للنساء، بما يعزز الطابع العائلي والترفيهي للوجهة خلال الموسم.

وتعد وجهة البحر الأحمر إحدى وجهات برنامج صيف السعودية 2026، والذي أطلقه وزير السياحة أخيرًا تحت شعار «صيفنا على كيفنا»، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، في عدد من الوجهات السياحية الفريدة والمتنوعة.