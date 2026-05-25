«الملك سعود» تخطف لقب بطولة الجامعات

اختتم الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، موسمه الـ16 لبطولاته ببطولتي ألعاب القوى لذوات الإعاقة، وكرة الهدف «طالبات»، اللتين استضافتهما جامعة جازان لمدة 5 أيام.

وحقق فريق جامعة الملك سعود لقب البطولتين، وتوّج بالكأس والميداليات الذهبية، فيما حلت جامعة حائل في المركز الثاني، تليها جامعة الملك عبد العزيز بالمركز الثالث، في بطولة ألعاب القوى لذوات الإعاقة التي شهدت مشاركة «115» طالبة، مثلن «12» جامعة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» نالت جامعة الملك خالد المركز الثاني، وثالثًا جامعة الملك عبد العزيز في بطولة كرة الهدف التي شاركت فيها «29» طالبة، مثلن «6» جامعات.

وتوّجت الدكتورة نوف الحماد، مستشارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الجامعات الفائزة، كما هنأت الطالبات مثمنًة المستويات المميزة التي شهدتها بطولتا القوى والهدف.