ثاني أيام العيد.. «Seven Dogs» ليلة استثنائية بحضور الأبطال

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن حضور أبطال وصناع فيلم «Seven Dogs»، أول عرض رسمي له في صالات السينما السعودية في ثاني أيام عيد الأضحى، واستعدت صالات السينما بوضع بوسترات الفيلم في كل جنباتها وفتحت باب الحجوزات.

وكان نجوم الفيلم قد حضروا عرضًا خاصًا له في القاهرة الأسبوع الماضي وسط إقبال كبير من نجوم التمثيل والطرب والإعلام.

فيلم «الكلاب السبعة» مأخوذ عن قصة المستشار تركي آل الشيخ، وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

وتدور أحداثه حول ضابط الإنتربول «خالد العزازي» الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع مجرم خطير يُدعى «غالي أبو داود»، أحد عناصر منظمة إجرامية تُعرف باسم «الكلاب السبعة».

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم العالميين والعرب يتقدمهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب ناصر القصبي، والإيطالية مونيكا بيلوتشي، والهندي سلمان خان.