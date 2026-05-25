سيميدو إلى النصراويين: إنجاز الدوري يرفع سقف التوقعات

أكد البرتغالي جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، أن جهود موظفي النادي المبذولة خلف الكواليس كان لها دور حيوي في دعم الفريق الأول لكرة القدم وتحقيقه النجاح. في الوقت ذاته، لفت إلى ارتفاع سقف التوقعات والمعايير بعد الفوز بدوري روشن السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي في رسالةٍ بعثها بالبريد الإلكتروني إلى كافة الموظفين قبل عطلة عيد الأضحى: «لم يتحقق هذا الإنجاز بفضل جهود اللاعبين والجهاز الفني فقط، بل بفضل التفاني الجماعي والاحترافية والعمل الجاد الذي أظهره جميع العاملين في مختلف الأقسام طوال الموسم».

وتابع: «لقد كان لجهودكم المبذولة خلف الكواليس دور حيوي في دعم الفريق وتحقيق هذا النجاح، ولذلك أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير».

ووصف سيميدو الأسبوع الماضي بأنه كان «أسبوعًا حافلًا بالإنجازات التاريخية لنادي النصر»، وهنّأ جميع العاملين على إسهامهم في الفوز بالدوري الخميس الماضي، حاثًّا الجميع على العودة بعد عطلة العيد بعزيمةٍ لمواصلة البناء على النجاح.

وأوضح: «بينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، يجب أن ندرك أيضًا أن النجاح يرفع سقف التوقعات ويضع معايير أعلى لنا جميعًا في المستقبل، وبينما نستمتع بهذه العطلة المستحقة مع عائلاتنا وأحبائنا، أشجّع الجميع على العودة بطاقة متجددة والتزام وعزيمة لمواصلة البناء على هذا النجاح في المواسم المقبلة».

وشكر الرئيس التنفيذي جميع الموظفين على تفانيهم، وتمنّى لهم ولعائلاتهم عيدًا سعيدًا.