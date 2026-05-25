فيرستابن ينتقد قواعد فورمولا 1

عاد الهولندي ماكس فيرستابن إلى منصة التتويج في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الأولى، لكن ​سائق رد بُل، الذي احتل المركز الثالث في كندا، لم يترك مجالًا للشك في استيائه من القواعد الجديدة، التي يعدّها معادية لروح السباقات.

وقال بطل العالم أربع مرات، صاحب الـ28 عامًا، إنه لن يكون «ممكنًا ذهنيًا» بالنسبة له أن يستمر بعد الموسم الجاري إذا تراجعت الرياضة عن التغييرات المتفق عليها في القواعد عام ‌2027.

وتتوزع وحدات ‌الطاقة الهجينة الأحدث حاليًا بنسبة ​50ـ50 ‌في المئة تقريبًا بين ⁠الطاقة الناتجة ​عن ⁠الاحتراق والطاقة الكهربائية، لكن التغييرات ستجعل هذه النسبة أقرب إلى 60ـ40 في المئة، ما يسمح بمزيد من السباقات السريعة وتقليل إدارة الطاقة.

واتفقت فورمولا 1 مع الاتحاد الدولي للسيارات ومصنعي المحركات من حيث المبدأ على الانتقال إلى نسبة 60ـ40 في المئة لمصلحة محرك الاحتراق الداخلي عن طريق زيادة تدفق الوقود ⁠وتقليل الطاقة الكهربائية بالمقدار نفسه.

وقال فيرستابن، الذي كان ‌أحد أبرز منتقدي القواعد ‌الحالية، لشبكة قنوات سكاي سبورتس التلفزيونية إن ​التعديل سيكون «الحد الأدنى» المقبول.

وأضاف السائق ‌الهولندي، الذي شارك في سباق التحمل نوربورجرينج 24 ساعة ‌للسيارات بين سباقي ميامي وكندا، «الأمر هو أنني أعرف بالطبع مدى نقاء رياضات السيارات الأخرى. لذلك، عندما تعود إلى هذا فإن الأمر لا يكون لطيفًا للغاية».

وتابع: «لا أريد أن أكون سلبيًا للغاية ‌الآن بعد سباق مثل هذا، لكني أعرف كيف يبدو الشعور بقيادة سيارات سباق خالصة، ⁠وفعل ⁠عمليات تجاوز خالصة، وسباق خالص، وقيادة طبيعية».