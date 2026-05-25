جولوميف يحطم «قياسي» السباحة الحرة

بات السباح اليوناني كريستيان جولوميف الرياضي الوحيد الذي يحطم رقمًا قياسيًا في الألعاب المعززة الخالية من أي رقابة على المنشطات، في سباق السباحة 50 مترًا حرة في لاس فيجاس، الأحد.

وسجل جولوميف 20.81 ثانية، في إنجاز لن يسجل رسميًا، خلال السباق الأخير، الإثنين، ما أنقذ منظمي الحدث من الإحراج بعدما توقعوا تحطيم أرقام قياسية عدة بفضل نظام منشطات مفتوح ومتطور.

وتفوق ابن الـ 32 عامًا، الذي ارتدى أيضًا بدلة سباحة صناعية «سوبر سوت» محظورة منذ زمن طويل في بطولات مثل الألعاب الأولمبية، على الرقم القياسي الرسمي، الذي سجله الأسترالي كاميرون ماكيفوي «20.88 ثانية» مارس الماضي.

وقال جولوميف، الذي نال جائزة قدرها مليون دولار بسبب تحطيمه الرقم القياسي: «كان سباقًا رائعًا، لقد فعلتها. سأواصل المشاركة، ربما سأحطمه مجددًا العام المقبل».