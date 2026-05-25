يامال يقود إسبانيا.. وغياب تاريخي لنجوم الريال

يقود النجم الشاب لامين يامال تشكيلة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم في كأس العالم 2026، والتي أعلنها المدرب لويس دي لا فوينتي، الإثنين، وخلت من أي لاعب من ريال مدريد.

ويخوض «لاروخا» منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات السعودية والأوروجواي والرأس الأخضر، والأخيرة تشارك للمرة الأولى في المونديال.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب أرسنال الإنجليزي ميكل ميرينو بعد تعافيه من الإصابة، فيما خلت للمرة الأولى في كأس العالم من أي لاعب من ريال مدريد بعد استبعاد المدافعين دين هاوسن وداني كارفاخال عقب معاناتهما من الإصابات على مدار الموسم.

وشارك ميرينو المفضل لدى دي لا فوينتي والمتوج بلقب الدوري الإنجليزي، بديلًا أمام كريستال بالاس، الأحد، في ختام الموسم، في أول ظهور له منذ شهر يناير عقب تعافيه من كسر في القدم.

كما استدعى دي لا فوينتي، المدافعين إريك جارسيا ومارك بوبيل بعد موسم مميز مع برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما استُبعد أيضا لاعب أتلتيكو الآخر روبان لو نورمان.

وإلى جانب يامال ونجم الوسط رودري، لعب نيكو وليامز جناح أتلتيك بلباو دورًا كبيرًا في قيادة إسبانيا إلى لقب كأس أوروبا 2024، وظهر في التشكيلة المونديالية على الرغم من موسم مضطرب بالمشاكل البدنية.

أما يامال «18 عامًا» فهو مهدد بالغياب عن المباريات الأولى من البطولة بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرّض لها مع برشلونة، أبعدته عن الملاعب منذ أواخر أبريل.

وقال دي لا فوينتي ردًا على سؤال حول موعد عودة يامال:«لن نتسرّع في الأمور. ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، يجب أن يكون الجميع جاهزين للمباراة الأولى أو الثانية. لن نُخاطر بأي لاعب، لكن إذا كان هناك وقت مناسب للمخاطرة، فهو بالتأكيد في كأس العالم».

وأضاف:«هل نشعر بأننا مرشحون للفوز بكأس العالم؟ نعم. لكن ذلك لا يضمن شيئًا، فهناك منتخبات أخرى قوية مثل إنجلترا، وفرنسا والبرازيل والأرجنتين.. وحتى إذا كنت أفضل من المنافس، في كرة القدم يمكنك أن تخسر أيضًا».

وفيما يلي التشكيلة الكاملة للمنتخب الإسباني:

- حراسة المرمى: أوناي سايمون «أتلتيك بلباو»، دافيد رايا «أرسنال»، خوان جارسيا «برشلونة»

- الدفاع: ماركوس يورنتي، مارك بوبيل «أتلتيكو مدريد»، بيدرو بورو «توتنام»، أيمريك لابورت «أتلتيك بلباو»، إريك جارسيا، باو كوبارسي «برشلونة»، مارك كوكوريا «تشيلسي»، أليخاندرو جريمالدو «باير ليفركوزن الألماني».

- خط الوسط: رودري «مانشستر سيتي »، مارتن زوبيمندي، ميكل ميرينو «أرسنال»، بيدري، جافي «برشلونة»، فابيان رويس «باريس سان جيرمان»، أليكس بايينا «أتلتيكو مدريد».

- الهجوم: ييريمي بينو «كريستال بالاس»، فيكتور مونيوس «أوساسونا»، ميكل أويارزابال «ريال سوسييداد»، فيران توريس، لامين يامال، داني أولمو «برشلونة»، نيكو وليامز «أتلتيك بلباو»، بورخا إيجليسياس «سلتا فيجو».