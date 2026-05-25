بعد مفاوضات 2021 و2023.. إيمانويل يوقع عقد الاتفاق

أتمّ نادي الاتفاق، الإثنين في الدمام، التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الموسم المقبل، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وينتظر النادي وصول موافقة الجهة المعنيّة، وهي لجنة الاستدامة المالية في رابطة دوري المحترفين، قبل الإعلان عن توقيع عقد البرتغالي، الذي درّب النصر والتعاون والخليج، وأخيرًا الفيحاء.

وأكدت المصادر أن إيمانويل تجوّل برفقته أعضاء جهازه الفني داخل مقر الاتفاق، وعاين المرافق والملاعب الرديفة، ومركز التدريبات المخصص للفريق الأول. وشارك في الجولة حمد المطوع، الرئيس التنفيذي للنادي، فيما شهِد سامر المسحل، رئيس مجلس الإدارة، مراسم العقد.

وسيعتمد مدرب «النواخذة» الجديد على جهازه الفني، ما سيؤدي، كما أفادت المصادر، إلى إنهاء العلاقة التعاقدية مع الطاقم الإنجليزي المساعد، الذي عمِل مع المدرّب الإنجليزي ستيفن جيرارد، وخلفه سعد الشهري، علمًا أن عقود الإنجليز مستمرة حتى صيف العام المقبل.

وتواصل الاتفاق مع إيمانويل مرتين، 2021 و2023، لإقناعه بتدريب الفريق، لكن دون جدوى.

وفضّل المدرب قيادة النصر في 2021، وتوقفت المفاوضات بين الطرفين في 2023 بعد اتجاه «النواخذة» للتعاقد مع جيرارد، نجم الكرة العالمية.

وفاز البرتغالي مع التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين 2019، وقاد النصر لفترة وجيزة خلال موسم 21ـ 2022، وقضى موسمين في قيادة الخليج، وتولّى تدريب الفيحاء خلال منتصف الموسم قبل الماضي.

وبعد انتهاء دوري روشن السعودي، الخميس، أعلن نادي الفيحاء عن مغادرة إيمانويل الفريق.

وكانت «الرياضية» قد كشفت الجمعة، نقلًا عن مصادر خاصة، عن اقتراب الاتفاق من الحصول على توقيع المدرب صاحب الـ 51 عامًا.